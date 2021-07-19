香港准备修订个资法 在地美企忧中国实施网路限制

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（法新社香港19日电） 继美国16日首度发布香港商业警示，并宣布制裁中联办7名副主任后，香港美国商会今日表示，在港美企担心中国实施网路限制，希望港府致力确保资讯得以自由流通。

长期以来香港一直自诩为国际商业中心，不受中国控制，也没有审查线上内容的「网路长城」。不过，2年前爆发大规模民主示威活动后，北京强力镇压异议人士，意欲依自身专制形象重塑这座城市。

去年实施的「港区国安法」，除将发表异议定为犯罪行为，也为当局提供一套新的控制措施，包括网路删除权。

香港近日准备修订「个人资料（私隐）条例」，进一步引发企业主担忧。这项法规将要求国际科技公司及其员工对用户发布的非法内容承担刑事责任。

香港美国商会（American Chamber of Commerce in Hong Kong）会长早泰娜（Tara Joseph）表示，政府应该解决商界的担忧。她说：「香港的一个关键特徵在于，你可以使用谷歌（Google）、脸书（Facebook）和任何你想使用的平台，而在中国大陆就不行」

因此她认为，「政府应了解这一点，并公开主张我们将保持资讯自由流通，这很重要」。

早泰娜指出，多数企业仍觉得香港是个优良的经商环境，但国安法正带来新的改变，「你必须分辨，国安法是否会影响企业相关法律，比如商业法」，目前尚无明显徵兆，但「这项新法已让人们开始怀疑这些事情」。

© 2021 AFP