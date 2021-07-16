香港大学研究：BNT疫苗抗体高科兴9倍

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（法新社香港16日电） 据报导，香港大学一项对新冠病毒疫苗的研究显示，接种两剂复必泰（BioNTech）的人，其平均抗体水平较接种两剂科兴者高约9倍。

港大公共卫生学院早前招募了1442名医护跟进新冠病毒疫苗抗体情况，初步完成了93名接种者的分析，当中63人打复必泰，30人打科兴。

研究发现，接种两针复必泰的人在一个月后，平均抗体水平达到269，较接种两针科兴者的27高约9倍；即使施打一针复必泰的人，其抗体已有49，也比施打两针科兴的人高逾8成。

据报导，施打一针科兴的平均抗体水平只有7。

报导表示，这项研究结果今天刊登在医学期刊「刺胳针微生物（The Lancet Microbe）」。

领导研究的港大公共卫生学院教授高本恩（Benjamin John Cowling）受访指出，如要减低感染风险并保护身边人，香港市民宜选复必泰。

为了防止2019冠状病毒疾病（COVID-19），香港当局自2月26日起免费为港人施打中国科兴控股生物技术有限公司（Sinovac）生产的「克尔来福」灭活疫苗，以及中国复星医药和德国BioNTech合作生产的核糖核酸（mRNA）「复必泰」疫苗。

代理复必泰疫苗的上海复兴医药14日表示，中国国家药品监督管理局已基本完成复必泰的审定工作，目前正在加紧进行行政审批阶段。

© 2021 AFP