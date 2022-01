香港宠物店仓鼠染疫 当局下灭鼠令动保团体谴责

(法新社香港19日电) 香港一家宠物店日前有仓鼠采检COVID-19呈阳性反应,港府因而决定扑杀数以百计的小动物,今天面临动物保护团体强烈反弹。

广告 继续浏览后续

跟中国一样,香港在防范COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情上,维持采取严格的「清零」政策,透过追踪接触者、普筛、严格隔离与延长保持社交距离规定等,根绝病毒踪迹。

然而,最新措施将矛头指向仓鼠等小动物,包括绒鼠、兔子与天竺鼠等。有关当局昨天表示,将「采取预防措施」,扑杀这些动物。

Little Boss宠物店贩售的仓鼠日前验出对Delta变异株呈阳性反应。穿着全身个人防护装备的官员昨晚提着印有「生物危害」警告字语的红色塑胶袋走出宠物店。

有关当局「强烈建议」去年12月22日以后购买仓鼠的民众,交出宠物让当局扑杀。

香港各地动物爱好者气得跳脚,他们在请愿平台Change.org发起的连署,在一天之内取得2万3000多份连署书;香港爱护动物协会(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)也谴责这项决定。

香港爱护动物协会今天在发给法新社的声明中说:「爱协对渔护署有关人道处理逾2000只小动物的措施表示震惊及遗憾。」并表示:「爱协呼吁宠物主人切勿过份恐慌及弃养饲养的宠物。」

香港有关当局昨天说,验出COVID-19阳性的仓鼠据信是自荷兰进口。

香港食物及?生局局长陈肇始在记者会上说:「国际上未有证据显示宠物可把新冠病毒传染人类,但为审慎起见,当局对任何有可能的传播途径采取防范措施。」

有关当局说,在Little Boss宠物店售出的约1000只动物,以及在全港数十家宠物店售出的另1000只动物,全都将遭到扑杀。香港也禁止进口小型哺乳动物。

© 2022 AFP