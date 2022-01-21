香港当局扑杀仓鼠 警告动保人士别挡路

（法新社香港21日电） 香港一家宠物店日前有仓鼠采检COVID-19呈阳性反应，港府因而决定扑杀数以千计小动物，面临动物保护团体强烈反弹。港府今天警告动保人士，不要阻挡政府行事。

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跟中国一样，香港在防范COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情上，维持采取严格的「清零」政策，透过追踪接触者、普筛、严格隔离与延长保持社交距离规定等，试图根绝病毒。

Little Boss宠物店贩售的仓鼠日前验出Delta变异株呈阳性反应。有关当局表示，将「采取预防性措施」，扑杀这些小动物。矛头指向仓鼠等约2000只小动物，包括绒鼠、兔子与天竺鼠等，并呼吁饲主把去年12月22日之后购买的宠物，交出让当局人道处理。

这项政策引发抨击，动物保护团体驻守在政府接收仓鼠的动物管理中心前，说服饲主不要放弃他们的宠物。这个举动今天遭到渔农自然护理署谴责。

渔农自然护理署发表声明说，「渔护署要求有关人士立即停止这类行为，并交回已取走的仓鼠」，并表示已经将事件通知警方。

渔护署表示，截至20日深夜已经收到68只仓鼠。

本地新闻台报导画面显示，一台警车今天停在动物管理中心外面。

饲主若不交回去年12月22日以后购买的仓鼠，目前不会受到处罚。但卫生当局表示，香港有法律机制可以强制饲主交回。

港府也警告表示，在当地其他宠物店发现了更多呈阳性反应案例，病毒从动物传人的可能性增加。

港府顾问、香港大学微生物学系讲座教授袁国勇表示，大规模扑杀是为了避免灾难发生。

他于19日发布的文章中写道，「我们有理由怀疑有1000多只仓鼠密集在一起的仓库是病毒源，病毒可以通过交叉感染扩大，并传播到宠物店和其他许多零售场所，在各处进一步扩大，并且传染到人类身上。」

他并指出，宠物店发现的病毒，经过基因测序发现与非本土的欧洲Delta变异株基因序列最接近，目前在香港很罕见。

尽管如此，与COVID相关的扑杀动物行为依旧罕见。

丹麦去年发现部分水貂身上带有变异病毒株，决定把1500万只养殖水貂全部扑杀，遭到猛烈抨击。

世界卫生组织（WHO）官员本周稍早表示，动物传人的风险「依旧极低」，但未完全排除可能性。

© 2022 AFP