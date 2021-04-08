香港民主运动人士罗冠聪 获英国政治庇护

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（法新社伦敦7日电） 香港民主运动人士罗冠聪今天说，他已获得英国政治庇护。中国政府去年在香港推动实施「香港特别行政区维护国家安全法」后，27岁的罗冠聪即离开香港。

罗冠聪曾投身学生运动，后来成为香港立法会议员。去年6月底，香港通过实施港区国安法，罗冠聪于7月逃往英国。

他在推特上发文表示，在4个月期间接受数次面谈后，他已获英国政治庇护。

他说：「我被依据国安法通缉，这显示我有可能遭受严重政治迫害，不太可能安然返回香港。」

他强调了其他在英国申请庇护的香港人困境，那些人举证的份量可能不够充分，「我希望我的案例能帮助（英国）内政部更理解香港的复杂状况」。他还说：「为了从北京专制压迫中救出更多抗议人士，内政部可考量更广泛的证据。」

罗冠聪的遭遇，以及其他数百万香港人的可能境遇，已成英中外交上的激烈争论。

英国今年一月底实施英国海外国民（BNO）护照新制，符合资格的香港人可申请签证赴英居住和工作长达5年，之后还可申请定居并成为公民。

中国今年稍早表示，不会承认香港人的BNO护照。

另外，中国近期制裁声援新疆维吾尔族的4个英国实体及包括国会议员在内的9名英国人，因此近几周来，两国龃龉再添一笔。

© 2021 AFP