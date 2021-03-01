香港泛民47人出庭 反送中名人王婆婆现身

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（法新社香港1日电） 香港妇人王凤瑶（Alexandra Wong）因为参加香港的民主集会，消失在中国大陆不透明的司法体系中一年多。但这无法吓阻她出席今天在西九龙裁判法院外的抗议。

香港47名泛民主派人士被控「串谋颠覆国家政权罪」，经通宵扣查后，今天上午在西九龙裁判法院首次提堂（出庭）。

64岁的王凤瑶告诉法新社：「今天不只是在声援被捕的47人。我们必须再度走出来，告诉全世界我们会继续争取自由、民主和正义。」

过去这一年来，香港几乎禁止所有抗议活动。香港当局运用对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的禁令和北京施加的「港区国安法」，成功扑灭2019年连月撼动香港、时不时出现暴力场景的大型民主集会。

今天的抗议集会是个罕见例外。数百名群众排队参与等候旁听，他们高喊口号，并比出热门抗议手势。香港已有好几个月看不到这幅一度常见的景象。

许多民众都想跟王凤瑶握手和拍照，因为她已然成为地方名人。被称为「王婆婆」的她，是2019年香港民主抗争初期最常出现的面孔之一。

当时王凤瑶几乎每一场集会都到场，且经常挥舞英国国旗。但她在2019年8月前往中国大陆深圳市时消失无踪。

14个月后，王凤瑶才再度在香港现身。她说自己被以「寻衅滋事」罪名拘捕，这项罪名经常被政府拿来锁定异议人士。

王凤瑶依然坚定支持民主，今天的活动让她有机会表态继续对抗。她一边排队等候入场，一边展开一面大型英国国旗，同时高举写着争自由、挺香港的横布条。

王凤瑶说：「我是爱好自由的人，但我更清楚知道我该做些什么来保障我们的自由，所以我必须站出来。」

「就算我死了或遭终身监禁，我希望人们不会放弃。」

© 2021 AFP