香港移民新法阻民众离港 美国表达严正关切

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（法新社香港29日电） 香港立法会昨天通过的移民法案因含有阻止民众离港的权力，引发外界忧心当地会实施中国式的出境禁令，美国今天对这项新法表达「严正关切」。

香港立法会昨天三读通过「2020年入境修订条例草案」，内容包括授权政府要求航空公司在航班抵港前向入境事务处通报乘客资料，以及授权入境处可要求航空公司禁止载运个别乘客。新法令将于8月1日实施。

美国国务院发言人今天透过声明表示：「我们知道有这项立法，也与香港一样深切关切法案的内容、潜在用途，以及缺乏监督或问责性。」

「我们长久以来一直很关切中方未经正当法律程序即任意实施出境禁令，包括用来对付美国公民。如今我们深刻关切港府采用类似措施。」

港府表示，新移民法案不适用于离港人士，而是旨在阻止非法移民进入香港这个商业枢纽。

不过这项法案的用字，并未将这项权力局限于入境班机或移民；法律专家指出，这项条例也有可能套用在所有离港人士身上。

港府可能意识到外界的这些疑虑，昨天晚间表示将草拟附属法例，明确说明该法仅适用于入境班机。

美方声明敦促港府信守「公众承诺」，不要利用这项法律作为「不让出境旅客登机的藉口」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP