香港立法会选举亲中派候选人全胜 G7忧民主受侵蚀

（法新社香港21日电） 香港立法会选举投票率创新低，亲政府候选人全部胜出，G7今天谴责选前严格把关的政治审查，称北京实施的选举规范减少直选席位，严重限缩选票上的选择性，侵蚀香港民主体制。

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香港19日举行立法会换届选举，投票率仅30.2%，为历届最低。在泛民主派杯葛参选下，亲政府建制派候选人全部胜出，立法会步入「爱国者治港」时代。选举结束后，民主富裕国家组成的七大工业国集团（G7）外长发表联合声明，对香港选举制度中的「民主要素受侵蚀表达严重关切」。

加拿大、法国、德国、义大利、日本、英国和美国外交部长呼吁中国「恢复对香港政治机构的信心，结束对那些促进民主价值和捍卫权利和自由者的无端压迫」。

G7声明还说，香港选举制度的改变，破坏香港1997年回归时，中国承诺在「一国两制」原则下享有的高度自治。

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在声明中说，这场选举标志北京朝「废除『一国两制』原则方面进了一步」，呼吁中共当局允许香港「高度自治，并尊重香港人权、基本自由、民主原则和法治」。

英国、美国、加拿大、澳洲和纽西兰稍早在声明中以更强烈字眼谴责香港新选举规范，称「这些改变消除了任何有意义的政治反对派」。

五眼联盟（Five Eyes）外长也对港区国安法产生的广泛寒蝉效应，以及民间社会感受到言论自由与集会自由日益限缩表达严重担忧。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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