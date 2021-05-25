香港警告等疫苗过期只能丢弃

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（法新社香港25日电） 香港今天警告，可能很快就要丢掉部分2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，因为这些疫苗即将到期，却没有足够的人报名接种。

香港是世界上少数几个幸运的地方之一，有够多疫苗让750万人口都接种。

但因当局镇压异议人士导致对政府的不信任高涨，再加上网路上错误讯息流传，以及这个城市因病例相对较少而缺乏急迫感，导致对接种疫苗态度犹豫的情况严重，因此施打情况令人沮丧。

政府疫苗工作小组成员今天警告，「只剩3个月的时间」，香港取得的首批美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国BioNTech公司共同研发的疫苗就要过期。

香港卫生防护中心前总监曾浩辉告诉香港电台（RTHK）：「这些疫苗都有有效期限。」

「它们（疫苗）在有效期限后不能使用，根据目前计画，德国生技公司BioNTech的社区疫苗接种中心将在9月后停止运作。」

曾浩辉说，香港坐拥一堆未使用的疫苗，而世界其他国家却得「争夺疫苗」，这「太不应该了」。

他还警告说，业者不太可能交运新疫苗给香港。

他说：「我们现有的可能就是全年所能有的。」

到目前为止，香港只有19%的人接种第一剂疫苗，14%的人接种两剂疫苗。

犹豫态度即使在香港医护人员中也很常见。香港医院管理局（Hospital Authority）在这个月早些时候透露，只有1/3的工作人员利用机会接种疫苗。

© 2021 AFP