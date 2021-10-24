香港马拉松比赛强迫选手换衣、贴胶带 遮盖政治口号

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部分参赛者告诉当地媒体，他们遭命令换掉或遮住印有「香港」及「加油」口号的衣服。

在2019年震撼整座城市并激怒中国的大规模民主抗议活动中，许多示威民众都曾使用这句口号。

在比赛之前，主办单位就警告，不会容忍政治口号出现。24日约有1万5000名参赛者到达现场，有些人被告知，如果他们身上出现政治口号，就无法参赛。

一名女性告诉「众新闻」，在安检时，她被警察带往一个帐篷，警员说她穿着「政治服装」，因为她的短裤上写着「香港加油」。

一名男子告诉另间媒体「香港01」，在警察介入后，马拉松比赛的工作人员要求他脱掉印有同句标语的上衣，改穿上外套跑步。

还有另名男子腿上有「香港」的刺青，因而拿到一卷胶带，并被要求把刺青的字样遮盖住。

主办单位在赛后记者会上表示：「这是一项体育赛事，我们不希望看到任何政治因素涉入。」

面对法新社的相关询问，香港警方并未正面回应，仅称：「如果活动主办方遭遇破坏社会和平且违反法律的状况，他们可以向警方寻求协助。」

北京先前采取一系列行动，镇压香港的民主抗议活动，并于2020年实施香港国安法。根据该法，被视为颠覆性的政治口号可能受到严厉惩罚，其中包括监禁。

© 2021 AFP