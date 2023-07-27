在港日资担心《国安法》比率回升至45.2% 最忧人才流失丶资讯受限

香港/政治

一项针对在港日资的调查结果显示，《港区国安法》实施三年后，对该法感到担忧的日企比例不跌反升，达到 45.2%；有近七成表示，忧虑该法例导致人员流失，其次是担心资讯自由受限。调查同时发现，有三分之一受访日资承认面对人员流失问题，近半不能补充。

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根据日本驻香港总领事馆丶日本贸易振兴机构（JETRO）香港事务所，以及香港日本人商工会议所的连续性民意调查显示，在香港的日资企业近半年对《港区国安法》的忧虑由谷底回升。在港日资在《国安法》刚推出后的2020年7月，感到担忧的比例最高，达81.4%；其后大幅下降至五成半左右，最低是在本年1月时公布的40.7%；而在这个半年一次的最新民调结果显示，日资的担忧比例已调头回升至45.2%。

调查报告未有解释为何对《国安法》感到忧虑的日资比例有所增加，而翻查公开资料，香港警方刚巧在调查开始时公布，通缉八名身处海外的香港民主派人士，指他们涉嫌违反《国安法》，并每人悬红100万港元通缉，其后更把被通缉人士的在港家人带返警署协助调查，备受欧美国家批评。

调查结果又显示，日资对《国安法》感到担忧，主要原因是「人力资源流失，存在难以确保优秀人才的风险」(69.7%)；其次是「存在信息被限制的风险」(64.2%)，而且相关比例半年间上升了接近六个百分点，若与最初相比，更是上升了13.7个百分点；接着是「担心中国政府的干预将会增加，香港的自治权将被削弱」和「香港的『法治』和『司法独立』可能会丧失」，两者均超过五成。

另外，调查又发现，指《国安法》有影响的受方日资比例与半年前相若，逾六成认为没有影响，超过一成半认为有负面影响。调查机构又就该法例实施带来的负面影响访问了34家日企，主要的负面影响是员工流失，其次是客户流失或缩小丶香港声誉下降等；相反，只有0.8%的企业认为《国安法》有好的影响，原因是治安和营商环境稳定下来。

调查又发现，53%企业认为香港人流不能回复疫情之前，对香港经济前景并不乐观。不过，逾六成日资企业表示会维持在港规模，有10.8%企业考虑将香港办公室的规模缩小或撤离香港，原因之一是把基地迁至中国或东盟。

一如其他商会进行的会员调查显示，在港日资亦面对人手不足的问题。调查发现，33.6%受访日资反映人才流失，当中有44.8%企业未能填补流失的人才空缺，其中又以销售丶技术人员及工程师的人才流失最严重。

香港因为2019年反修例运动受打压和《国安法》的落实而出现移民潮，不同行业均出现人手不足，警员丶医护人员丶建筑及不同专业均缺人，港府为此四出「抢人才」，又制订高端人才通行证等计划吸引人才来港。

是次调查在7月初进行，在发出的657份问卷中，收到 241份回覆。

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