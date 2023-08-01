香港GDP按季收缩 次季仅增1.5% 远逊预期 分析下调全年预测至1%- 4.2%不等

香港/经济

受到消费增长放缓丶政府开支下降和外贸持续疲弱影响，香港经济增长大幅放缓，按预估数字，第二季本地生产总值(GDP)按年增长1.5%，较首季增幅回落1.4个百分点，远逊于市场预期的3.5%；经季节性调整后，更是按季倒退1.3%。经济学者李兆波以「震惊」形容放缓幅度，他和部分银行下调全年经济增长预测至介乎1%至4.2%之间不等，与港府年初公布的全年GDP预测在「3.5%至5.5%」的上限有距离。

广告 继续浏览后续

香港政府统计处昨(7月31日)午公布最新本地生产总值预先估计数字，指第二季经济持续扩张，主因是私人消费和服务贸易均维持「稳健增长」。但占香港GDP逾六成的私人消费开支，第二季仍有年升8.5%的增幅，但已比首季的13%升幅有所放缓 。不少经济分析师均指出，香港股市和楼市转弱以致未能达致财富效应，以及港人改为北上消费，而访港旅客未有进一步增加和中国客消费额减少，均令消费对香港经济刺激作用减弱。

占香港GDP约一成五的固定投资和政府开支，第二季的按年增速亦由正数转为负数。投资按年减少1%，与首季的7.9%增幅大相径庭；政府开支亦由首季的升1.3%逆转为按年跌9.6%。

外需则继续转差，货物出口第二季按年跌15.3%，较首季收窄3.6个百分点，而货物进口跌幅则扩大1.5个百分点至16.1%。

港府发言人预料，访港旅客人数应该会进一步增加，而经济情况和前景改善应有利本地需求，尽管金融状况偏紧可能会造成制约。而环球经济增长放缓会继续影响外部需求，令出口持续承受巨大压力。

中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波在电台节目表示，GDP在去年同季六千七百多亿港元的较低基数下，加上港府声称复苏势头良好，但结果只取得1.5%的升幅，令他感到震惊。他相信，这主要与货物出入口受累于中国内地经济面对挑战有关，这阴霾将持续。

他原本预期香港全年GDP可以有3%增长，但现在变得悲观，如果中国经济没有大幅改善，估计香港今年只有1%至2%的增长。他解释，这是因为他看不到香港的进出口会有改善，而消费增长亦会因本地经济情况而持续放缓。

由于经济增长不及预期，部分银行随即下调香港的全年GDP预测，但幅度仍窗李兆波高。当中，法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷直言，难以达到港府预期的 5.5%上限，并把全年GDP预测由早前的 4.6%下调至4.2%。另外，大新银行综合考虑后，下调香港今年GDP增长预测至3.7%。

不过，亦有银行维持对香港的GDP预测。当中，恒生银行维持GDP增长4%的预测；属于新加坡资本的星展银行亦表示，由于该行早前已将全年GDP预测由6.5%下调至4.8%，故暂时维持不变。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅