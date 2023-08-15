改组大学增控制变内斗闹剧 反贪机构公平性先被牺牲

香港/教育

在2019年反修例运动中被称为「暴大」的香港中文大学，近日因方便加强控制的校董会改组草案而闹出不少风波，日前更出现负责反贪的廉政公署反常地在调查阶段公布受查机构，暗漏调查涉及中大校长段崇智妻子主理的医学中心。廉署前总调查主任查锡我批评，廉署做法不理想及不公平；另有三名评论员指中大改组是摧毁院校自治，而廉署行动则令人质疑该署开始政治化，公信力备受破坏，甚至已失去独立性，忧虑它会变成公权力的「东厂」。

中大校董會改組是話事權之爭, 風波中, 梁振英工小圖右)曾要求段崇智辭職(小圖左) ，2023年8月15日。

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明年庆祝成立五十周年的廉政公署，按法例独立运作，只向香港特首负责，为保障调查工作不受外力影响和受查人的利益，调查期间，不会披露受查人或机构的资料，故廉署相关新闻公布涉及的人物或机构，都是已被起诉者，但该署上周五(11日)的新闻公布却打破了这惯例。

根据廉署这份只有约150字的简短公布，指该署当日到中大辖下一所「2018年成立的医学中心」进行调查及搜证，怀疑有人在处理该中心的拨款及运作过程中涉嫌贪污丶公职人员行为失当及挪用公款，「暂时未有人士被拘捕」。其後不少传媒引述消息称，涉案的是中大心血管基因组医学中心，主理人是中大校长段崇智妻子罗闻亚。

曾任廉署总调查主任的现职大律师查锡我昨(14日)早在电台节目中表示，廉署调查案件时不会泄露受查人身分，是基於普通法原则中，所有人在未被定罪前都假设是清白的，而廉署今次虽没有泄露受查人身分，但披露了调查中是什麽机构，这做法并不理想。他解释，段崇智近日身处「热厨房」，而受查的机构由其太太罗闻亚主理，这难免惹人联想受查的是罗闻亚，但实际上受查的，可能是她的下属，甚至是指控最终不成立，故这对她是「相当不公平」。

评论：土共内斗

时事评论员刘锐绍亦认为，廉署的「异常」做法在社会造成政治张力，令人联想到该署开始政治化，这些猜想已足以破坏廉署过去半个世纪建立的公信力。他不愿把事件与港事「文革化发展」相提并论，只是质疑相关做法可能是有些建制派人士以为可藉此得到中央政府关注。但他认为，中大事件已影响到中大高层丶校董离职，这种「不和谐」未必是北京所乐见。

另一评论员黄世泽今日亦在网上频道指出，利用廉署打击中大校长段崇智，不是什麽人都可以做到，但这已反映，廉署并非像其名字所标榜般独立，而是具强硬後台者的「东厂」。他形容事件是「土共内斗」，预示日後有权者看某人不顺眼便以权力机构对付。

根据维基百科，东厂是明朝的情治机构，由宦官执掌，负责监察和侦查异见人士 ，以镇压反对力量，是明朝「特务治国」的象徵。

廉署昨日回覆传媒查询时称，案件仍在调查中，署方不会进一步评论；重申署方会依法按既定程序处理每一宗贪污案件。

中大校友登廣告反對議員草案 © 法广 /麥燕庭

中大风波持续扩大

与事件相关的，是酝酿多年的中文大学校董会改组。改组经历2009年和2016年两次讨论而没有下闻，但2019年的抗争运动一役，大学被指是运动主力，北京锐意收复校园，而被指在运动期间对学生不够强硬的校方和校长段崇智，虽已致力打压学生会等组织，但未能满足政权要加强控制的目标，而身兼该校校董的立法会议员张宇人亦在2月时透露，会以私人草案改组中大校董会。至於为何不是由当局以政府草案提出，张其後承认，与特首李家超商讨後获悉，李任内不会优先处理中大条例，而私人草案是较快的方法。

到了6月下旬，张宇人向立法会提交大削校董会成员人数，但同时大幅增加校外成员比例的私人草案。他期望最快在 10月完成审议条例草案，并在 11月完成三读。

不过，草案的方案被指未经中大校董会同意，有违程序公义。有校友於7月下旬发起联署，获1300名校友支持。联署声明对议员把私人条例草案刑登宪报前未经校董会审视及通过，深表遗憾，促请立法会以校董会认为仍然合适的2016年重组校董会方案为基础作修订，当中包括把议员在校董会的席位由目前三席减至二席，但遭到议员反对。

风波中，由特首以校监身分委任的校董会主席查逸超表示，支持议员方案，亦毋须就提交立法会方案作出表决，强调没有偏帮，只是以结果为目标。随後，部分联署者退出联署，当中包括岭南大学校长郑国汉和个别法定组织负责人丶中大副校长吴树培被暂停校董会秘书工作丶已担任中大校董25年的最资深校董陆观豪公布请辞。

吴志森：改组是摧毁院校自治

本身是中大校友的时事评论员吴志森在网上节目中，指查逸超之言证实中大改组的「结果」就是要摧毁院校自主和自治，批评这昳把大学受外界干预视为理所当然。但他同时批评联署是一场「极大的闹剧」，因为发动联署者只是要保护上层利益集团，而非学术自由，不值得支持，并质问他们在保护学生一事上做了什麽。

事件中，曾因特首身分而出任校监的现任中国政协副主席梁振英不时在社交平台发文批评段崇智，例如在他称病缺席立法会委员会会议後，直指他「太低能丶太恶劣」。梁早前已不时呼吁段辞职，但中大於今年4月提早与段崇智续约，令他的校长职务由今年底完结延至2026年底终止。

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