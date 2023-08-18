欧盟批香港自由持续倒退

欧盟/香港

欧盟委员会在一份年度报告中批评，尽管中国有义务保护香港的民主原则、自由和自治，但2022年香港的民主原则、自由和自治继续受到侵蚀。自1997年香港回归以来，欧盟委员会作为欧盟的执行机构，每年都会发布有关香港局势的报告

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欧盟表示，尽管做出了承诺，香港的自由在 2022 年继续受到侵蚀。

香港于 1997 年从英国统治下回归中国，并保证其自由将在“一国两种制度”下受到至少 50 年的保护。批评人士表示，这些自由迅速被削弱，特别是在 2020 年国家安全法出台之后。

欧盟委员会表示：“2022 年，香港的高度自治以及本应至少在 2047 年之前受到保护的权利和自由继续受到侵蚀。”报告称：“这些事态发展使人们进一步怀疑中国对‘一国、两制’原则的承诺。”报告称：“这一年也是国家安全法广泛实施的一年。对民主活动人士和政界人士的审判继续加剧。”

香港许多人正在等待审判，包括47名参加初选的民主活动人士、现已解散的香港爱国民主运动联盟成员、媒体大亨黎智英等人。

欧盟委员会表示：“他们中的许多人自 2021 年 1 月以来一直被拘留，在某些情况下被单独监禁。”

路透社说，中国和香港政府多次为国安法辩护，称其成功恢复了法律和秩序。

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