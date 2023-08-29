从《国安法》下架文化作品二例浅窥红线 以及背後潜藏目的

香港自由

港人对《港区国安法》被滥用的忧虑在过去一星期因为两宗文化作品「被下架」事件而加重，一是中上环一间小店被当局以存在国安风险为由而「被同意」将一幅已有十多年历史丶但被投诉令人联想到 2019年「黑暴」的涂鸦抹掉；二是一篇畅想2050年情况的徵文比赛小说被要求下架，否则主事人会成为「第九名」海外港人通缉犯，网主因害怕连累在港家人和朋友而关闭网站，并打消回港的念头。

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那是什麽触动了当局的国安神经？

先说小店被抹掉的涂鸦，那是一对头戴黄色安全帽的建筑工人和一头动物在吃面的卡通画，据店主何先生透露，画作在他接手小店前已存在，应已有十二年历史，是一对外国艺术家亲绘，因为当时中上环有不少重建项目，很多建筑工人喜欢来这快餐店吃面，画作就是反映区内风情和草根阶层，与社会事件无关。公开资料显示，2019年的反修例风波中，抗争者被视为「黄」色阵营，建制派则称为「蓝营」，而建筑工人的安全帽很多时都是黄色的。

但在数月前，楼宇的业主立案法团代表跑来要求他删掉画作，指涂鸦有机会牵涉国安法，但他不以为意，因为有关涂鸦存在已久，且不代表任何政治立场，业主意见也不是官方要求，故此没有理会。直至最近，有民政处职员到快餐店向他们表示，有关涂鸦有机会干犯国安法，最好抹掉，避免犯法。

官称善意提醒 店主称是指示 议员吁勿上纲上线

何先生表示，曾追问处方职员涂鸦具体触犯了国安法那条罪行，但对方没有回应；只是递上早已准备好的同意书，一是自已处理或是由处方处理；他在与员工商讨後，为免影响店铺和熟客而签署同意书，让民政处清除画作。他不认同民政及青年事务局局长麦美娟事後回应传媒时称，民政处人员只是「善意提醒 ……，佢哋可以决定唔处理(涂鸦)」的说法，指他在数次与民政处职员接触当中，曾问对方能否把安全帽的颜色转为白色了事，但对方表示不可以，何先生认为，根本不存在可以不处理的选项，形容当局是「指示」店方清除相关壁画。

该店於本月19日在脸书上载图片，显示原作及涂鸦被抹掉後的灰墙。他在 25日开腔向传媒忆述事件时表示，对作品最终被清除感到可惜和无奈，亦担心事件令艺术表达空间收窄，称港府宣传香港是自由城市，艺术表达正好是「唱好香港」的一部分，当局不应轻易指控艺术品违反国安法。

民青局长麦美娟同日回应，指当局是收到投诉後才采取行动，指职员亦是以一般人的感觉，「很容易令人联想到牵涉『黑暴』或『港独』」，强调事件与是否扼杀创作自由无关。

但立法会议员张欣宇翌日指出，涉事壁画存在十多年，不可能是「黑暴」或有港独的意思，质疑有人「上纲上线」，硬拉往政治层面，寄语拥有公权力的政府部门丶管治团队及议员，在这类事件上都应该保持克制，否则可能会严重打击市民信心或观感。他提醒道，香港奉行的普通法并非有罪推定，当局应尽量尊重私人产权，否则会令经营者焦虑。

预想香港失自由 小說被指违国安

至於另一篇触动当局国安神经的文章，是推动广东话(粤语)的「港语学」举办的网上徵文比赛作品。

「港语学」主席陈乐行经电邮向本台证实，涉事文章是於2020年中参与「中西区广东话徵文比赛」丶由「小葭」撰写的《我们的时代》，现已下架，本台透过「网际网路档案馆」浏览该文章，内容描述当时与 2050年的香港景况，前者仍保留以外国人命名的街道，并可自由出入全港首间清真寺。到了2050年，有些街道已易名「人民中路」，当年主角曾游览的外国人名街道委快亦会改名，因为「政府觉得民度太过有殖民地色彩」；2025年时，政府要压制宗教自由，所有宗教场所被掌控；而男主角在回忆中亦提及带他离开香港的父母，曾在年轻时吸入太多中国制造的催泪弹，以致身体转差，二十馀年後相继离世。作品最後并以「人与极权嘅抗争，你记忆与遗忘嘅抗争。」作结。

该项比赛经区议会「社区参与拨款计划」举办，同年11月公布结果，但因中西区民政事务处不满该篇及另外十篇作品的内容「有争议性丶令人误会及不安或影响社区和谐的元素」，要求暂缓处理作品，亦未有如数付款，令全数十八篇作品未能付梓。事件胶着两年多後，竟由警方国安处人员在不提供具体问题下，要求将文章下架，发展至整个网站停止营运。

「港语学」昨(28日)在网上发出由身处海外的主席陈乐行发出的「执笠」(即结业)公告，指国安警员上周二（22日）早上在没有搜查令的情况下，到他家人寓所搜查及问话，并要求其家人转达文章涉嫌违反国安法，要求将文章下架的信息。陈其後表示，警方曾向他的家人表示，如果不把文章下架，「你都唔想个仔成为第九个通缉犯吧？」

国安警员没有达详细解释，但国安处现正悬红各100万元通缉八名身处海外的民主派人士，陈认为警员的说法是威胁通缉他。

港语学公告停止运作，主席陈乐行显示国安警曾与他越洋联络。 © 网页及画面截图

陈乐行疑针对港语学 打击撑广东话运动

陈在事件曝光後，於网媒《棱角》的网上频道发放一段他在与家人通话并下架文章後与警方通话的纪录，显示警方曾到他过往经营的蛋糕店搜查，当他表示涉事文章已下架时，警方才醒觉，但旋即又指文章似乎可以用密码让人进入阅览，提及可否邀请港语学旧成员帮忙将文章弄至完全不可阅览。

陈说，由於警方提及其他成员的名称，令他担心会影响成员的安全，故决定结束组织去保障在港旧成员的安全。他已停止港语学的运作，并启动解散程序。

陈乐行形容，事件十分荒谬，令他大感错愕丶恐惧和危险，正在欧洲旅行的他原拟暑假後回港，但现已改变主意，不会返港。他慨叹，「我从来没预期一篇小说会令我不能再回香港。」

他又怀疑，当局因为一篇未经刊登的文章而采取行动，目的其实是打压「港语学」，因为之前已有亲北京人士不满他们撑广东话，个别人更指这是撑「港独」，他认为，事件会打击保育广东话人士的信心。

而亲京《文汇报》今日报道「港语学」停止运作的消息时，三分之二的篇幅是细数陈过往撑粤语的事例及加入「反对派」工作，指他是激进「本土派」；报道又指他在 2019年初与「学生动源」锺翰林丶「香港民族阵綫」梁颂恒及「学生独立联盟」吕俊贤等多名「『港独』组织头目」反对「普教中」(普通话教中文)，指责他们要挟教育局停止「普教中」。报道最後指，陈在 2019年11月区议会选举後，转任「撑暴」区议员刘家衡的助理。

港语学於2013年成立，以「捍卫香港人嘅语言权利」为目的进行注册，该组织自言曾在教育局企图把广东话列为非法定语言丶考试及评核局取消中文科口试丶蔡若莲上任教育局长并推行普通话教中文科政策等「重大语文危机」时致力守护港人使用母语，尤其是广东话及繁体字的权利。

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