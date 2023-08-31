伦敦经贸办遭喷漆 港府谴责 「8.31」悼念活动续举行 反成国安维护不放松理由

香港，8.31事件

「8.31」太子站事件四周年前夕，香港驻伦敦经济贸易办事处（伦敦经贸办）大门及墙壁遭人喷漆，区徽亦被涂污，港府发言人对此予以强烈谴责，又指事件「印证海外乱港势力仍然死心不息。」而中国政协屠海鸣亦藉海外有人悼念「8.31死人事件」提出警告，指香港绝不能放松维护国安。

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位於西伦敦贝德福德广场（Bedford Square）18号的伦敦经贸办被涂污事件，於当地时间周二（29日）凌晨发生，英国警方当天早上接到报案，指贝德福德广场一幢物业遭刑事毁坏，有人在深宵时分在物业前门喷漆，暂未有人被捕。

而贴出图片的两个社交平台的帖文均表明，「临近831，在英手足为香港驻伦敦经贸办及中国驻英国大使馆免费装修」。

公开资料显示，「装修」一词在2019年反修例运动中几乎是「破坏」的代名词，可能因为物品或建筑物被破坏後需要修补或重新装修。至於「831」，即是「8.31」事件，指2019年8月31日晚在香港铁路太子站发生的警方执法演变成警员被指无差别袭击乘客的事件，但警方否认，强调只是使用「适当武力」制服示威者。不过，由於警方进场後便把记者及其他人赶到站外，没有独立目击者，伤者亦由地铁运到其他地方，以致外界不断质疑当日的死伤情况。而根据医院管理局数字，在 8月31日公众集会事件中，送院伤者有46人，19人需要留院，当中，5人情况严重丶14人情况稳定。

港府昨(30日)晚发表声明，就经贸办事件发出强烈谴责，形容这是意图威吓他人的行为，认为这是公然挑战港府，印证海外乱港势力死心不息。港府声言，必向涉案人士追究法律责任，促请英国警方重视及关注这罪行，并确保经贸办的日常运作不受阻碍或滋扰。另外，港府的商务及经济发展局局长丘应桦亦已向英国驻港总领事反映对事件的极度关注，对方亦承诺向英国外交及联邦事务部和伦敦警方反映事件，并采取相应跟进行动。

香港警方在2019年8月31日晚在太子地鐵站車廂內無差別毆打民眾，即使有人舉手求饒，警方也置之不理。 © 美聯社資料圖片

英国今有六城悼「8.31」 前有活动因恐惧而人数减少

而在「8.31」事件四周年前夕，英美澳加等国均有人举辨悼念活动，例如英国的碧仙桃(Bristol) 便提早在刚过去的周六举行集会，但人数较过往少。有与会者向本台表示，原因可能与害怕被中港建制人士甚至是「便衣」人员「点相」(样子被认住)有关。

而在今(31日)晚，英国至少有六个城市会举行悼念集会，分别是伦敦的毋忘831太子站警暴集会及烈士悼念会丶曼城丶列斯丶伯明翰及侨福，而苏格兰的爱丁堡的集会则在中午举行。

屠海鸣：海外悼念「8.31」警示不可放松国安

未能忘记「8.31」事件的，还有中国全国政协港澳台侨委员会副主任屠海鸣，他今天在《香港经济日报》以《炒作「8•31死人事件」的警示》为题撰文，指「8.31死人事件」纯属虚构，但时隔 4年，「窜逃海外的 『港独』分子」依然用此事抹黑港府和攻击警方，煽动仇恨，企图与「美西方反华势力」再次炒作「8.31」事件，这警示众人，维护国家安全一刻也不能松和「不许松」！

文章藉悼念活动反驳早前香港有人提出「国安泛化」的概念，屠海鸣指出，声称国安法被太广泛利用，又指香港局势已经稳定，「『维护国安不必大声说』，以免搞得人人自危丶吓走了投资者」，但悼念事件无异给持上述观点的人一声棒喝，因为海外「港独」势力和美西方反华势力不会放松，反而会变本加厉。

他认为，发展经济丶改善民生与维护国安并不矛盾，而港府亦在经济民生上持续发力丶连出大招，「何曾因国家安全而耽误经济民生呢？」

不过，文章并没有引述数据证明经济民生如何不受影响。而公开资料则显示，香港政府本月中刚调低今年的本地生产总值增长(GDP)预测至介乎4%至5%；股市复苏较其他金融中心慢，有分析师甚至忧虑港股市场今年可能要与印度争夺全球金融中心十大之位，港府须成立小组研究激活股市；移民潮不止以致消费力难以在疫後提升，甚至构思搞夜市经济亦被饮食业人士忧心分薄客源。

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