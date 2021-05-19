马克宏主持高峰会 允采取新政助非洲减轻经济与疫情危机

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（法新社巴黎18日电） 法国总统马克宏今天在巴黎主持高峰会，会中承诺采取「新政」，利用全球金融资源来支援枯竭的金库，并加强推动进展缓慢的疫苗接种计画，帮助非洲克服新型冠状病毒疫情。

多名非洲国家领袖和全球金融机构代表都出席了这场高峰会。马克宏（Emmanuel Macron）在会中倡议「新政」（New Deal），以寻求解决非洲遭逢的危机。

法新社根据官方资料统计，与其他地区相比，非洲受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的打击较小，累计近13万人丧生，而全球共有近340万人不治。

然而，非洲面临的经济损失却极具毁灭性。国际货币基金（IMF）2020年底警告说，到了2023年，非洲将出现高达2900亿美元的资金缺口，这将破坏所有发展的努力。

此外，非洲国家的疫苗接种进度缓慢，也令外界担忧变种病毒在非洲大陆现踪，先攻陷当地，再散播到全球。

马克宏说，疫苗接种速度缓慢是非洲大陆的主要问题之一，因此他提出在2021年底前，为非洲40%人口注射疫苗的目标。

IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，若不加速推动非洲疫苗接种计画，将带来负面的经济影响。

她说：「除非我们摆脱这场健康危机，否则将无法持久地甩开经济危机，这是再清楚不过的事了。」

在金融方面，峰会声明提到，「我们将利用国际金融体系，为非洲经济体创造迫切需要的财政空间」。

缔约方表示，他们如今将敦促国际货币基金迅速向所有成员分配价值相当于6500亿美元的「特别提款权」（SDR），其中约330亿美元将流向非洲。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP