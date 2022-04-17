马克宏争取连任 拉拢年轻绿色选民支持

（法新社马赛16日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）为了争取年轻绿色选票，今天造势时承诺让法国成为第一个停用石油、煤炭和天然气为能源的大国。

广告 继续浏览后续

民调显示马克宏逐渐扩大他与极右派竞争对手玛琳．雷朋（Marine Le Pen）握有的领先优势。

易普索－索普拉思特亚集团（IPSOS-Sopra-Steria）今天发布的最新民调显示，马克宏第二轮投票会以55.5%得票率击败雷朋的44.5%。

马克宏告诉群众：「我听到许多年轻选民的焦虑，我看到年轻人、青少年对地球的未来感到担心。」

他体认到本月10日首轮选举有近800万选民支持极左派候选人梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）和他着重环保的竞选计画，传递出「强而有力的讯息」。

「这要靠我们因应、采取行动。」

除了承诺「让法国成为第一个停用石油、煤炭和天然气为能源的大国」，马克宏表示他还将任命一名总理来负责「生态规划」。

马克宏这番话显然是要拉拢关系他24日决选成败的年轻、左翼选民，盼梅兰雄和绿党候选人贾多（Yannick Jadot）首轮支持者第二轮能将票投给他。

马克宏指控第二轮竞争对手雷朋是「气候变迁怀疑论者」，攻击她在拆除她眼中昂贵、没效率又碍眼风力机的提议。

© 2022 AFP