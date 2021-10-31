马克宏会双印领袖 加强拉拢印太战略伙伴

（法新社罗马30日电） 鉴于今年稍早美国、英国和澳洲组成防卫联盟，而将法国排除在外，法国总统马克宏今天藉20国集团（G20）峰会召开场合，寻求加强法国与南亚大国印度及东南亚大国印尼的关系。

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澳洲为强化反制中国能力，加入美英两国组成AUKUS联盟，并放弃与法国签订的重要潜舰订单。此后法国尝试藉由与亚洲主要大国在太平洋地区建立更紧密战略关系来弥补。

马克宏（Emmanuel Macron）在义大利首都罗马举行的G20峰会场边，先是与印尼总统佐科威（Joko Widodo）进行首度会面，其后再会见印度总理莫迪（Narendra Modi）。两场会谈聚焦印太区域与日俱增的经济影响力及美中两国角力。

法国总统府在马克宏与莫迪谈话后发布声明表示，「双方有共同意愿进一步发展印太战略」，并订于下周召开后续会议，以确定具体的联合计画。

法国总统府说，法国与印度「在彼此印太地区行动指导原则中…发现许多交集。这些原则包括信任、独立性和团结」。法印两国2018年首次定义双方的印太战略。

马克宏还与韩国总统文在寅会面，两人「同意共同努力促进印太成为稳定繁荣地区」。

法国由于在太平洋拥有新喀里多尼亚岛（New Caledonia）和法属玻里尼西亚（French Polynesia）等属地，因此自认为区域国家之一，并正积极寻求扩大在当地的影响力，尤其是以东南亚为跳板。

艾里赛宫（Elysee Palace）表示，马克宏与佐科威对谈约半小时，双方「决定努力建立在印太地区真正的战略伙伴关系」，且主要「涵盖生态衔接、支持印尼就业与成长，以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后振兴等议题」。

印尼是G20下个轮值主席国，法国也将在明年接下欧洲联盟（EU）轮值主席国。这次谈话后，法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）将前往印尼首都雅加达进行访问。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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