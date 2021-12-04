马克宏会见沙乌地王储 商讨黎巴嫩政治与经济危机

（法新社沙乌地阿拉伯吉达4日电） 法国总统马克宏今天会见沙乌地阿拉伯领导人，就黎巴嫩政治与经济危机等区域局势不稳定因素进行讨论。马克宏也坚称，他不会忽视沙国的人权纪录。

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马克宏（Emmanuel Macron）访问阿拉伯联合大公国和卡达后，今天抵达沙乌地阿拉伯的吉达（Jeddah）。

自2018年华盛顿邮报记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）在沙乌地驻伊斯坦堡领事馆遇害以来，马克宏将成为首批在该国会见王储沙尔曼（Mohammed bin Salman）的西方领导人之一。

马克宏昨天表示，沙乌地阿拉伯是「面积最大的波湾国家」，与沙国对话有助「促进区域稳定的努力」。

提到哈绍吉谋杀案时，马克宏强调，「这并不意味着我认同（沙国）所做的任何事情。我发现，尽管发生哈绍吉案件，沙乌地阿拉伯去年主办20国集团（G20）峰会时，并未受到很多国家杯葛。不论是在此案或其他人权相关问题，我们的立场一直都很清楚。」

沙国将这起谋杀案描述为「流氓」行动，但美国中央情报局（CIA）和联合国特别报告员都直指案件与王储沙尔曼有关，沙乌地当局则强烈否认上述指控。

本次会面中，预料马克宏也将为黎巴嫩辩护。黎巴嫩本来就深陷政治与经济危机，10月和一些波湾国家爆发外交争端，特别是禁止黎国商品进口的沙乌地阿拉伯，也让仰赖波湾多国提供财务援助的黎国情况雪上加霜。

由于黎巴嫩新闻部长科达希（George Kordahi）对沙乌地阿拉伯带头干预叶门事务发表批评言论，引发沙乌地、巴林和科威特驱逐最高层级黎巴嫩外交官，并召回各自使节。

马克宏正带领国际行动，帮助黎巴嫩摆脱有史以来最严重的经济衰退。

© 2021 AFP