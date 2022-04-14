马克宏再批拜登种族灭绝说 指升高争端无助和平

（法新社巴黎14日电） 美国总统拜登指控俄罗斯对乌克兰人犯下「种族灭绝」罪行后，法国总统马克宏今天再度回应指出，使用这个词汇只会升高口舌之争，使他推动和平的工作变得复杂化。

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马克宏（Emmanuel Macron）接受法国蓝色电台（France Bleu）专访时表示，「每个字汇都有特定含义，务必小心使用。因为我的职责是协助恢复（乌克兰）和平，至少也要阻止这场战争」；他并说，他希望避免口舌之争。

拜登（Joe Biden）12日指控俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）派出的军队在乌克兰犯下「种族灭绝」罪行，这也是拜登政府首度以这个词汇形容乌克兰情势。

即将在本月24日总统大选第二轮投票中与极右派领袖玛琳．雷朋（arine Le Pen）一决高下的马克宏昨天告诉法国第2电视台（France 2），各国领袖都应保持言辞谨慎。

他表示：「我说是俄罗斯片面展开这场最残暴的战争，而且如今已确定俄军犯下战争罪行，有必要找到那些犯罪者，将他们绳之以法…但在此同时，我也要检视事实，并尽可能设法继续致力终止这场战争，重建和平。我不太确信升高口舌之争有助达成此目标。」

他还说，在当前情况下，使用「种族灭绝」一词最好要「小心谨慎」，特别是「乌克兰人和俄罗斯人有如兄弟之邦」。

俄罗斯克里姆林宫昨天回应，他们断然反对拜登将俄方行动描述为「种族灭绝」。

© 2022 AFP