马克宏到访伊拉克摩苏尔 誓将重启法国领事馆

广告 继续浏览后续

（法新社伊拉克摩苏尔29日电） 法国总统马克宏今天访问伊斯兰国（IS）过去在伊拉克的据点摩苏尔（Mosul），他保证「将带回法国领事馆和学校」，同时批评摩苏尔重建速度太缓慢。

伊拉克北部大城摩苏尔是逊尼派穆斯林城市，在遭伊斯兰国占领3年后，2017年获伊拉克政府军解放；然而，根据当地官员，目前只有30%至40%的卫生设施重建完毕。

马克宏（Emmanuel Macron）出访伊拉克种族、宗教熔炉摩苏尔的举动，被视为法国支持中东地区基督徒的象徵。

他此行也探访一间教堂以及伊斯兰国2017年摧毁的清真寺遗址，以向伊拉克所有群体致意。

马克宏在被战火摧残的时间圣母教堂（Church of Our Lady of the Hour）致词，呼吁各宗教群体「携手合作」重建伊拉克。联合国教科文组织（UNESCO）正努力重建这间教堂。

马克宏矢言，「我们将带回（法国）领事馆和学校」，但也批评摩苏尔重建速度「太缓慢」。

法国资助中东地区的法语基督教学校，并致力引起外界对中东基督徒和其他少数族群困境的关注。

马克宏昨天在巴格达的区域峰会承诺法国会继续驻军伊拉克；在美军撤出阿富汗之际，这场峰会聚焦于对抗恐怖主义以及塔利班接管阿富汗带来的冲击。

马克宏今天表示，英国和法国将于明天敦促联合国努力在阿富汗首都喀布尔建立「安全区」，保护在阿富汗的人道主义行动。他说「这计画完全可行」。

© 2021 AFP