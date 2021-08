马克宏到访伊拉克摩苏尔 誓将重启法国领事馆

广告 继续浏览后续

(法新社伊拉克摩苏尔29日电) 法国总统马克宏今天访问伊斯兰国(IS)过去在伊拉克的据点摩苏尔(Mosul),他保证「将带回法国领事馆和学校」,同时批评摩苏尔重建速度太缓慢。

伊拉克北部大城摩苏尔是逊尼派穆斯林城市,在遭伊斯兰国占领3年后,2017年获伊拉克政府军解放;然而,根据当地官员,目前只有30%至40%的卫生设施重建完毕。

马克宏(Emmanuel Macron)出访伊拉克种族、宗教熔炉摩苏尔的举动,被视为法国支持中东地区基督徒的象徵。

他此行也探访一间教堂以及伊斯兰国2017年摧毁的清真寺遗址,以向伊拉克所有群体致意。

马克宏在被战火摧残的时间圣母教堂(Church of Our Lady of the Hour)致词,呼吁各宗教群体「携手合作」重建伊拉克。联合国教科文组织(UNESCO)正努力重建这间教堂。

马克宏矢言,「我们将带回(法国)领事馆和学校」,但也批评摩苏尔重建速度「太缓慢」。

法国资助中东地区的法语基督教学校,并致力引起外界对中东基督徒和其他少数族群困境的关注。

马克宏昨天在巴格达的区域峰会承诺法国会继续驻军伊拉克;在美军撤出阿富汗之际,这场峰会聚焦于对抗恐怖主义以及塔利班接管阿富汗带来的冲击。

马克宏今天表示,英国和法国将于明天敦促联合国努力在阿富汗首都喀布尔建立「安全区」,保护在阿富汗的人道主义行动。他说「这计画完全可行」。

© 2021 AFP