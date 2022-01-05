马克宏口出不雅警告未打疫苗者 引反对派强烈抨击

（法新社巴黎5日电） 法国总统马克宏向未接种COVID-19疫苗的国民发出带挑衅意味警告，称将对民众生活的各关键面向祭出防疫限制以对他们施压，他因此于今天面临反对派人士抨击和国民议会的混乱情况。

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尚未正式宣布加入4月总统大选的马克宏遭遇已参选人士的抨击，指责其言论越界。

在法国面临因Omicron变异株而起的创纪录单日确诊率之际，收紧防疫限制法案的通过进程因马克宏发言引起的轩然大波而被延迟。

马克宏告诉「巴黎人报」（Le Parisien）：「我真的很想惹恼（emmerder）那些还未接种疫苗的人。」法文emmerder源自merde这个词，merde意为「粪便」，这个词在法国被认为是粗俗的俚语。

马克宏补充，这将意味「尽可能限制他们参与社交活动」。

根据法国政府数据，国内91%的18岁以上民众已完整接种疫苗。

法国国民议会对收紧防疫政策的辩论原已充满火药味，反对派3日推动延迟辩论法案，4日晚复会后又因马克宏谈话使审查法案程序受阻，危及政府落实此法的时程。

国民议会的共和党（LR）党团主席阿巴德（Damien Abad）抨击马克宏，认为他的言论「不合宜、不负责任、蓄意」，显示出「幼稚的愤世嫉俗」心态。

共和党主席贾可布（Christian Jacob）表示，该党拒绝支持旨在惹恼法国人的草案。

另有反对派指责马克宏的示警措辞太过头，马克宏在总统选举中最大的挑战者波克瑞斯（Valerie Pecresse）告诉CNews：「挑出好、坏法国人不是由法国总统决定的。」

立场极右翼的总统候选人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）指责马克宏「从未觉得自己是所有法国人民的总统」。 极左人士梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）称政府所推疫苗通行证计画是「对个人自由的集体惩罚」。

© 2022 AFP