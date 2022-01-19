马克宏告诉欧洲议会：欧洲需要新安全架构

（法新社史特拉斯堡19日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，面对俄罗斯军队在欧陆的行动，欧洲人必须打造自己的集体安全协定，并重整自己的军备。

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马克宏在法国东部史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲议会（European Parliament）告诉议员们：「欧洲终须在我们自己的大陆上，建立自己的集体安全架构。」

他说欧陆需要战略性的军备重整来确保安全，也需要「坦率、费力地」与俄国谈判。

目前欧洲的防御力主要是靠美国领导的北大西洋公约组织（NATO）军事联盟加以确保。多数欧洲联盟（EU）国家都是北约成员国。

马克宏说，欧洲必须在「未来几周内」、法国轮值欧盟理事会（European Council）6个月主席国期间，提出新的「安全架构」。他告诉议员：「我们欧洲人必须建立它（安全架构），与我们在北约的盟友分享，并在跟俄国协商时提出。」

马克宏说，这项架构会把30年前与俄国同意的原则当成核心，包括拒绝动用武力或胁迫、给予各国「自愿加入联盟或机构的选择权」、「不侵犯边界」，以及「拒绝势力范围」。

他表示：「我们欧洲人必须为这些固有权利挺身而出。」

马克宏提倡欧盟应在防御上追求「战略自主」。他还说，欧盟必须处在确保自己「能受尊重」的位置，包括不太过仰赖俄罗斯供应能源。

俄国决定在靠乌克兰的边界集结数以万计的兵力，已使俄国与西方关系紧张，双方上周进行一系列外交活动试图缓和情势，但欧盟未直接与莫斯科会谈。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）警告，俄国可能在通知后随即发动新攻势。

马克宏表示，法国与德国希望继续依循所谓的「诺曼地模式」（Normandy Format），与乌克兰和俄罗斯一起为乌国紧张局势寻找政治解方。

马克宏另外还提到，欧盟必须审视与西巴尔干国家的关系，真诚提供他们入盟的可能性；欧盟也应向非洲国家提议结成新联盟，双方将在2月峰会上讨论此事。

© 2022 AFP