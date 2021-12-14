马克宏团结欧洲 访匈牙利愿与民粹总理合作

（法新社布达佩斯13日电） 法国总统马克宏今天在访问匈牙利首都布达佩斯时表示，尽管欧盟与匈牙利间存在人权与法治等政治歧异，他仍愿与匈牙利总理奥班（Viktor Orban）合作。

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马克宏此行是2007年以来再次有法国元首访问匈牙利，并参加捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克4个中欧国家的「维西格勒集团」峰会（Visegrad Group,V4）。

马克宏与奥班明年4月都将寻求连任，奥班尤其要面对2010年掌权以来最严格的挑战。匈牙利在野阵营整合后共推保守派的霍德梅泽瓦市（Hodmezovasarhely）市长马奇泽（Peter Marki-Zay）角逐总理，声势直逼奥班。

马克宏在与奥班会前受访时说：「媒体多元、法治和尊重基本权利是双方取得共同进展的基础。虽然众人皆知我们之间存在政治歧异，但彼此仍有为欧洲而合作的意愿，做对方的忠实伙伴。」

虽然上周还被马克宏以「政治上的对手、欧洲的伙伴」相称，奥班今天表示他接受目前两国关系的定位。

奥班指出，共同的欧洲国防政策、核能政策与农业是3项双方有共识的领域。

奥班2019年访问巴黎时，在保护欧盟边界上也与马克宏立场一致。但匈牙利与波兰近年为诸如法治、司法改革与新闻自由等价值观，双双杠上欧盟。

欧盟已对两国祭出好几项对应措施，包含将财政资助与法治、肃贪挂钩，等于对两国设下条件，也暂时扣下给两国的COVID-19的疫后经援。

中间路线的马克宏自诩对抗民粹的民主先锋，他曾多次批评反移民的奥班为偏狭的欧洲民族主义政客，彼此在政治上是对手。但马克宏如今亟欲接下德国前总理梅克尔卸任留下的欧盟龙头位置，因此也愿与奥班找出彼此共识。

© 2021 AFP