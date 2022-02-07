马克宏将会蒲亭 克宫：不期待会谈取得重大突破

（法新社莫斯科7日电） 俄罗斯克里姆林宫今天表示，法国和俄国领导人稍晚将在莫斯科举行会议，这对解决乌克兰危机非常重要，但俄方不指望这场会议能够取得重大突破。

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俄罗斯总统蒲亭和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）会晤之前，克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体记者：「情况太过复杂，无法指望在一场会议上出现决定性突破。」

培斯科夫还说，马克宏此次访问「非常重要」，因为法国目前正担任欧盟轮值主席国。

他预告，两位领导人今天稍晚会面时，将展开「实质的长时间」讨论。

培斯科夫指出：「马克宏亲自告诉蒲亭，他将提出某些想法，以寻找缓解欧洲紧张局势的可能选项。」

马克宏明天将转往乌克兰首都基辅（Kyiv）访问，他此行为一周的外交努力揭开序幕，目的就是要缓和乌克兰危机。

今天，德国总理萧兹（Olaf Scholz）也将在华盛顿会见美国总统拜登；德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）则将与捷克、斯洛伐克和奥地利外长一起在基辅进行为期2天的访问。

萧兹下周也将到访莫斯科和基辅，分别与蒲亭和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）进行会谈。

© 2022 AFP