马克宏抵卢安达改善关系 11年来首访法国总统

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（法新社基加利27日电） 法国总统马克宏今天抵达卢安达，进行具高度象徵意义访问，希望摆脱1994年卢安达种族灭绝事件法国所扮演角色引发的30年来外交紧张，开启双边关系新篇章。

马克宏（Emmanuel Macron）是2010年以来访问卢安达的首位法国总统，卢安达长久以来指控法国当局共谋屠杀卢安达境内约80万名大多是图西族。

根据法国总统府，马克宏于当地时间上午7时过后不久抵达卢安达首都基加利（Kigali），展开一天忙碌访问行程，接着将于明天前往南非

马克宏此行最重要行程是在「基加利种族灭绝纪念馆」（Kigali Genocide Memorial）发表演说，约25万种族屠杀受害者埋骨于此。

卢安达部分人士仍希望法国方面就未能协助遏止1994年4月到7月间发生的大屠杀事件，正式道歉。

负责基加利种族灭绝纪念馆营运的非政府组织「羊皮盾信托基金」（Aegis Trust）主任穆坦谷哈（Freddy Mutanguha）表示：「倘若马克宏道歉，将是好事一桩。」

卢安达总统卡加米（Paul Kagame）淡化要求法国道歉一事表示，道歉必须是自发性。

马克宏在飞往基加利时发推文写道，他感到「一种坚定信念：在未来几个小时，我们将共同写下我们和卢安达及非洲关系的新篇章」。

法国政府发言人艾塔尔（Gabriel Attal）说：「总统愿意以直接且透明化方式，检视我们的历史、我们的过去，这是向前迈进的最好方式。」

© 2021 AFP