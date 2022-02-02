马克宏欲先处理乌克兰和疫情 暂不宣布竞选连任

（法新社巴黎1日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天说，他暂不打算正式公布是否于今年4月总统大选争取连任，眼下以处理乌克兰危机和COVID-19（2019冠状病毒疾病）为优先。

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法国总统大选第一轮投票将于4月10日举行，其他参选人正如火如荼投入竞选活动，只有马克宏尚未正式宣布参选。

一般认为44岁的马克宏应该会参选，他本人也曾坦承有此意愿，但仍要等他正式宣布后才会展开全国性竞选活动。

马克宏接受「北方之声报」（La Voix du Nord）访问时表示：「我已经谈过我的计画以及对国家的热爱。但目前，我一心忙于克服疫情严重阶段和当前地缘政治危机高峰。」

乌克兰边境正逢俄罗斯大军集结的危机，马克宏说，这会威胁到欧洲集体安全，若他此刻投入竞选，无异于违背他当初矢言承担总统责任直至最后一刻的承诺。

马克宏还在访问中透露，他可能即将再度前往德国，与德国、波兰领袖讨论乌克兰议题。

一名总统幕僚告诉法新社，马克宏可能于本月10日到20日之间宣布参选。

法国公众意见机构（IFOP）与菲杜奇公司（Fiducial）昨天公布的最新民调显示，马克宏将在第一轮投票以24%得票率胜出。

根据预估，极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）和保守派的波克瑞斯（Valerie Pecresse）之间可能有一人会进入4月24日的第2轮投票；若马克宏与雷朋对决，将以55%比45%胜选；若马克宏对上波克瑞斯，也将以54%比46%赢得连任。

一般预期马克宏很有可能连任，但也有分析师指出，目前的民调数字还不能断定结果，因为许多选民尚未决定票投何人。

© 2022 AFP