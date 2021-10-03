马克宏疑放话批评阿尔及利亚　阿国召回驻法大使

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（法新社阿尔及尔2日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）据传发言批评阿尔及利亚，引发阿尔及利亚的不满，阿国总统府今天发声明宣布召回驻法国大使进行磋商。

法国「世界报」（Le Monde）报导指出，马克宏9月30日会见阿尔及利亚独立战争人物的后裔时，曾针对法国前殖民地阿尔及利亚做出严厉评论。

世界报报导指出，马克宏据传当时说阿尔及利亚被「军政体制」宰治，还形容阿尔及利亚的「官方历史」遭到「全面窜改」。

根据世界报的报导，马克宏表示这段历史「并非依据史实」，而是「根据仇恨法国的论述」。报导说，马克宏有清楚表明，他指的并非是阿尔及利亚整体社会，而是执政菁英。

世界报报导指出，马克宏据说也曾谈及阿尔及利亚当下政局，说阿尔及利亚总统塔布纳（Abdelmadjid Tebboune）「被困在一个极为艰困的体制之中」。

「各位可以看到阿尔及利亚体制很陈腐，被『人民运动』（Hirak）削弱。」法新社报导，人民运动是一个民主运动，2019年曾逼迫执政20年的强人总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台。

对此，阿尔及利亚总统府说，「这些不负责任评论造成一个格外无法接受的局面。面对这样情况，总统塔布纳决定立即召回大使」。

© 2021 AFP