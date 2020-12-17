马克宏确诊效应 欧洲领导人隔离与否自行决定

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（法新社布鲁塞尔17日电） 不久前会见过法国总统马克宏的欧洲理事会主席米歇尔和葡萄牙总理柯斯塔如今都已自主隔离，不过欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩表示，不会隔离。

法国今天宣布，马克宏已确诊2019冠状病毒疾病（COVID－19）。

米歇尔（Charles Michel）是在本周稍早会见过马克宏，不过发言人莱茨（Barend Leyts）表示，米歇尔在由巴黎返回比利时布鲁塞尔后，15日的定期筛检结果呈现阴性反应；同时法国当局也通知米歇尔，并不认为他与马克宏有密切接触。

莱茨说：「然而为了谨慎，主席还是自主隔离。」米歇尔本人则推文祝福马克宏迅速康复。

柯斯塔（Antonio Costa）办公室今天表示，会见马克宏后返国还不到24小时的柯斯塔已自主隔离，并取消了职务上的行程。目前他尚无症状，正等候今天稍早接受检测的结果出炉。

14日接触过马克宏的西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）也将自主隔离。

范德赖恩（Von der Leyen）是在本周稍早会见马克宏，欧盟执委会发言人指出，法国当局认为，当时两人的会面并非必须在事后隔离的密切接触，因此范德赖恩「无意自主隔离」。（译者：张佑之）

© 2020 AFP