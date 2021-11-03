马克宏致莫里森简讯外泄 澳购法潜舰弃单争端加剧

（法新社雪梨3日电） 法国驻坎培拉大使今天表示，法国总统马克宏传给澳洲总理莫里森的私人简讯外泄给媒体，已使法澳因潜舰协议破裂而起的争端陷入「前所未见的新低点」。

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莫里森（Scott Morrison）9月中决定转而接受AUKUS盟友美国和英国协助建造核动力潜舰，取代订制法国传统动力潜舰，引发澳、法两国间严重外交龃龉。

在澳洲片面宣布取消与法国所订要打造全新潜舰舰队的价值数百亿美元合约之前2天，马克宏（Emmanuel Macron）传了这则简讯给莫里森。

马克宏在讯息中问莫里森：「关于我们联合打造潜舰的雄心，我应该期待好消息还是坏消息？」

后来，澳洲毁约消息一出，巴黎方面怒不可遏，马克宏周末更怒控莫里森对他撒谎。10月31日有记者提问：「你认为莫里森对你撒谎吗？」马克宏答道：「我不是认为（对方撒谎），我知道他有（撒谎）。」不过澳洲方面否认。

澳洲「每日电讯报」（The Daily Telegraph）1日晚间6时披露马克宏传给莫里森的简讯内容，消息来自一名匿名人士，此人是为了要证明马克宏早就知道潜舰合约出问题，「他只是不想面对」。

法国驻澳洲大使提博（Jean-Pierre Thebault）今天愤慨表示，私人讯息外泄是「前所未见的新低点」。

提博在澳洲全国记者俱乐部（National Press Club）表示：「盟国领袖间有私人讯息往来时，你不会这样搞，但也许这不过证明了我们从来都没有被视为盟国。」

「这么做也等于向所有国家元首传达令人担忧的信号：当心了，在澳洲可是会有泄密事件的。」

「且你私下对伙伴说的事情，终有一天会被用来当作武器对付你自己。」

有报导指出，私讯外泄事件有可能是莫里森办公室暗中操弄，目的是要报复法国的「扯谎」指控。

© 2021 AFP