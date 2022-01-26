马克宏警告攻乌代价高

（法新社柏林25日电） 法国总统马克宏今天警告，俄罗斯攻击乌克兰将面临惨痛后果。

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俄罗斯在乌克兰边界增兵让人担心冲突一触即发，但目前为止克里姆林宫仍意图不明。

马克宏（Emmanuel Macron）今天来访柏林，在德国总理萧兹（Olaf Scholz）身旁表示：「如果发生攻击，（俄罗斯）遭到的报复和代价将会非常高昂。」

先前有人揣测柏林可能敦促对俄罗斯采取较温和的立场，但马克宏表示：「我们呼吁降低紧张情势，我也想说，德法在此事上团结一致。」

马克宏表示，「一旦侵略发生，我们准备同步回应和因应」，他还说，西方强国会「完全团结」。

萧兹则说：「我们预期俄罗斯采取明确行动降低局势，我们都同意军事侵略会引发重大后果。」

他也强调，莫斯科若侵犯乌克兰领土完整，将付出「非常高昂的代价」。

马克宏也坚称，和俄罗斯「费时费力的对话」必须持续，并透露28日将和蒲亭通话。马克宏说，这些对话会让蒲亭有机会「厘清」俄罗斯对乌克兰的计画。

部分分析家预期俄罗斯正考虑在乌克兰进行某种干预，但2014年兼并克里米亚的莫斯科坚称没打算攻打乌克兰。

© 2022 AFP