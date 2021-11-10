马克宏重推核电厂兴建 绿色和平批与现实脱节

（法新社巴黎9日综合外电报导）法国总统马克宏今天宣布，为了因应能源与环境的挑战加剧，法国将开始推行核能电厂兴建工作。环保团体绿色和平批马克宏这项政策与现实脱节，只是为了拉抬明年大选选情。

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法新社报导，马克宏对全国演说指出：「为确保法国能源独立自主，并完成我们各项目标，特别是在2050年达到碳中和，我们将再次推动核能反应炉兴建工程，是法国数十年来首见。」

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）高峰会持续在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行，马克宏矢言法国也会继续发展再生能源。

法国大部分能源来自核能电厂，目前在西北部诺曼第（Normandy）兴建的弗拉芒维尔镇（Flamanville）核电厂，是唯一一座使用新第3代进化动力核反应炉（EPR）的核电厂。

这座核电厂早自2007年开始兴建，但至今未完工。法国电力集团（EDF）今年春季向政府提报可行性研究计画，规划兴建6座新反应炉。

绿色和平法国分部（Greenpeace France）在声明中抨击马克宏这项宣布，指责他是为明年4月总统大选作竞选准备。而马克宏至今尚未宣布参选，但外界普遍预期他明年会角逐连任。

绿色和平法国分部推动能源移转的运动人士纳斯（Nicolas Nace）直指弗拉芒维尔电厂施工延宕，他说：「当核能产业陷入困境之际，此时宣布核能复活，还要兴建新的反应炉，这完全与现实脱节。」

他又说：「（盖核电厂）太贵、太慢又太危险，在气候进入紧急状况时，核能已经过时了。」（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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