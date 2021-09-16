马克宏：大撒哈拉伊斯兰国首脑遭法军击毙

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（法新社巴黎16日电） 法国总统马克宏今天清晨在推特表示，大撒哈拉伊斯兰国（Islamic State in the Greater Sahara, ISGS）首脑萨赫拉维（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）已遭法国部队击毙。

在马利、尼日与布吉纳法索地区发生的圣战士攻击，大多数是由大撒哈拉伊斯兰国犯下。

这个时常爆发冲突的「3国边界」区域，经常被大撒哈拉伊斯兰国和盖达（Al-Qaeda）附属组织「支持伊斯兰和穆斯林团体」（Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM）锁定为目标。

马克宏（Emmanuel Macron）在推特发文说：「这是我们在沙赫尔沙漠（Sahel Desert）打击恐怖组织上再度取得一大胜利。」

大撒哈拉伊斯兰国曾在2017年一场致命攻击中锁定美国军人袭击。2020年8月9日，萨赫拉维亲自下令杀害6名法国慈善机构员工与他们的奈及利亚籍向导和司机。

法国军队曾根据锁定圣战士领导层的战略，击毙大撒哈拉伊斯兰国数名高阶成员。

今年6月，在沙赫尔地区驻军超过8年后，马克宏宣布减少法国在沙赫尔参与反圣战士新月形沙丘行动（Operation Barkhane）的部队人数，以重新聚焦在反恐行动与支持地方部队上。

马克宏说：「今晚，全国缅怀所有在沙赫尔地区因为参与薮猫行动（Operation Serval）和新月形沙丘行动而为法国殉职的所有英雄、失去亲人的家庭以及所有受伤的人。」

马克宏在推文中还说：「他们的牺牲不会白费。连同我们的非洲、欧洲与美国伙伴，我们将持续这场抗战。」

© 2021 AFP