马克西第3节豪取21分 率76人季后赛大胜暴龙

（法新社费城16日电） 马克西今天在第3节豪取21分，美国职篮NBA费城76人靠他整场比赛轰下个人在季后赛新高的38分，以131比111击败多伦多暴龙，在7战4胜制季后赛首轮旗开得胜。

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NBA季后赛首轮赛事今天揭开序幕，东区第4种子76人在主场迎战第5种子暴龙。

76人这场比赛一路领先，明星赛后平均每战可拿18.7分，三分球命中率达4成8的马克西（Tyrese Maxey）在上半场10投6中攻下15分，率队一度领先逾20分。

下半场暴龙疯狂反扑之际，马克西再度跳出来当英雄，在第3节大杀四方，包括三分球在内，单节8投7中、5罚全进，一举砍下21分，让76人稳住脚步，最终以20分之差击退来访的暴龙。

马克西轰下全场最高38分，创下生涯在季后赛得分新高，他年仅21岁，是76人队史能在季后赛拿下30分以上的最年轻球员。

除了马克西的精彩表现，哈里斯（Tobias Harris）攻下26分，哈登（James Harden）有22分、14助攻的演出，本季的得分王恩比德（Joel Embiid）有19分、15篮板的「双十」成绩，替补的米尔顿（Shake Milton）则有10分进帐。

暴龙方面，西雅坎（Pascal Siakam）、阿努诺比（OG Anunoby）分别攻下24分、20分，范佛利特（Fred VanVleet）也贡献18分，巴恩斯（Scottie Barnes）则有15分、10篮板、8助攻的全方位表现。

输掉首战的暴龙，在今天比赛中折损被看好能获年度最佳新秀奖的巴恩斯（Scottie Barnes），他在第4节被76人的恩比德踩到脚，之后需靠人帮忙才能进到休息室。

© 2022 AFP