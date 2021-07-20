马利临时总统遇袭 所幸安全无恙

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（法新社马利巴马科20日电） 西非国家马利共和国临时总统戈伊塔今天在首都巴马科（Bamako）的大清真寺遭到2名武装男子攻击。事后他的办公室证实，总统「安全无恙」。

这次攻击发生时，戈伊塔（Assimi Goita）正在清真寺参加伊斯兰重要节日宰牲节（Eid al-Adha）祈祷活动。

一名目击案件发生的法新社记者表示，事发后戈伊塔利立即被带离现场。

宗教事务部长柯奈（Mamadou Kone）告诉法新社，其中一名男子「试图持刀杀害总统」，之后被警方逮捕。

大清真寺负责人杜黑（Latus Toure）则指出，一名犯嫌企图攻击总统，结果误伤他人。

去年8月，戈伊塔发动一场政变，最终将民选总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）赶下台。他于今年5月推翻过渡政府，之后获任命为临时总统，并承诺会坚持重建文人政府。

马利一直努力遏制2012年首度在北部出现的圣战士叛乱活动，但后来蔓延到国内其他地区，以及布吉纳法索（Burkina Faso）和尼日共和国（Republic of Niger）。迄今已有数千名士兵和平民被杀，数十万人逃离家园。

© 2021 AFP