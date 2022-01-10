马利军方延后恢复文人统治 西非国家将祭新制裁

（法新社迦纳首都阿克拉9日电） 西非经济共同体各国领袖今天支持对马利采取新的严格制裁措施，包括关闭边境和贸易禁运，并指马利军政府延宕恢复文人统治时间表，令人「完全无法接受」。

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根据西非经济共同体（ECOWAS）一项最终版本宣言，西非国家领袖也同意切断对马利财政的援助、冻结马利在西非国家中央银行（Central Bank of West African States）的资产。

西非经济共同体在迦纳举行一场罕见闭门会议，作成上述决议，此外，各国也将召回驻马利大使。

西非经济共同体表示，马利军事领袖提议在2026年12月举行大选，完全代表着一个非法军事过渡政府将在接下来5年把马利人民当作人质。

马利经过两次政变并由军方接管政权后，近几个月来，有关恢复文人治国时间表所引发的紧张情势不断升温。

2020年8月，马利爆发反对民选总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）的街头抗争，戈伊塔（Assimi Goita）上校领导军方发动政变，趁势推翻凯塔政权。在各方制裁威胁下，戈伊塔承诺将在举行总统与国会大选后，于2022年2月恢复文人治国。

但戈伊塔在2021年5月发动第2次政变，迫使临时文人政府下台，中断改革时间表，引发广泛外交谴责。

西非经济共同体坚持马利要在今年2月举行大选。

但军政府随后表示，在全国会议举行后才会敲定选举日期，并主张举办一场和平的选举比举办速度更为重要。（译者：纪锦玲)

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