马利军方强行拘留总统、总理 外界忧二次政变

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（法新社巴马科24日电） 西非国家马利军方对政府人事调整心怀不满，今天将过渡政府总统恩多和总理瓦恩拘留在首都郊区的一处军营，引发国际社会广泛谴责，要求立即放人。

马利去年8月发生军事政变，在区域组织祭出制裁的威胁下，退役上校恩多（Bah Ndaw）担起临时总统一职，带领过渡政府重建文人政府，同时任命资深外交官瓦恩（Moctar Ouane）为过渡政府总理。恩多和瓦恩今天遭军方强行带走，引发各界对马利发生二次政变的担忧。

两名不愿透露姓名的高阶官员告诉记者，恩多和瓦恩已被军方带到首都巴马科（Bamako）郊区的卡蒂（Kati）军事基地。

恩多今天稍早公布敏感的改组名单，以应对外界对过渡政府日益高涨的批评声浪，其中，前国防部长卡玛拉（Sadio Camara）和前安全部长柯奈（Modibo Kone）两名政变领袖遭到撤换，恩多和瓦恩随即遭军方带至军营。

马利政府深受政变领袖和军方左右，使得各界对马利明年初举行选举的承诺抱持怀疑。

马利过渡政府改组之际，巴马科当局正面临愈来愈多政治挑战，同时背负遵守承诺如期改革的压力。

尽管今晚有关马利二次政变的臆测甚嚣尘上，这座城市仍显得相对平静。

法新社透过电话短暂联系到瓦恩，他在断线前说，军方「要来抓他了」。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）说，欧盟领袖认为这起事件是「绑架」，并予以谴责。

米歇尔在欧盟27国领袖高峰会后对记者说：「发生了重大且严肃的事，我们准备考量采取必要措施。」

联合国（UN）、非洲联盟（African Union）、西非经济共同体（ECOWAS）、欧盟和美国稍早发表联合声明，谴责马利军方的逮捕行动，呼吁「立即且无条件还其自由」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在推特呼吁各方冷静，并敦促马利军方「无条件释放」两名领导人。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP