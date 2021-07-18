马利武装分子袭击中国工程公司 3中籍员工被绑架

广告 继续浏览后续

（法新社马利首都巴马科17日电） 西非国家马利的武装部队指出，西南部饱受战争蹂躏的沙赫尔（Sahel）地区一处工地今天遇袭，3名中国公民和2名茅利塔尼亚人被绑架。

马利军方在社群媒体表示，武装分子攻击距离西南部城镇卡瓦拉（Kwala）55公里的一处营建工地，抢走5辆卡车，并掳走人质。

军方表示，武装分子还破坏中国海外工程有限责任公司（Covec）和茅利塔尼亚修路业者ATTM所拥有的起重机、倾卸卡车等装备。

要求匿名的马利军方官员表示，绑票受害者在这个地区修建道路，「我们的优先要务是让所有人质获释」。

茅利塔尼亚媒体「新闻报」（Al-Akhbar）报导，持枪歹徒骑机车前来袭击工地，烧毁设备、油箱，最后掳走人质。

法新社无法独立证实这项说法。

马利一直苦于控制境内伊斯兰激进分子，这群伊斯兰激进分子2012年于北部发迹，接着扩散至马利中部，以及邻国布吉纳法索和尼日。

至今有数千人惨遭杀害，成千上万人逃离家园，对全球最赤贫国家之一马利的经济影响更是难以言喻。

绑架案在马利屡见不显，受害者有马利人也有外国人，像是法国记者杜布瓦（Olivier Dubois）4月8日就在马利北部被掳。（译者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）

© 2021 AFP