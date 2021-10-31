马刺擒公鹿 结束4连败

（法新社洛杉矶30日电） 2021年美国职篮NBA总冠军密尔瓦基公鹿今天主场迎战圣安东尼奥马刺，马刺靠着攻势平均，以102比93拿下本季首场客场胜利，也结束近来的4连败。

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莫瑞（Dejounte Murray）与福布斯（Bryn Forbes）领衔马刺攻势，5名球员得分上双，其中有2人是替补上场，助马刺战绩提升到2胜4败。

莫瑞拿下全队最高的23分，福布斯挹注16分，怀特（Derrick White）17分，强生（Keldon Johnson）12分与11篮板，杨恩（Thaddeus Young）则贡献10分。

在队友伤兵累累，罗培兹（Brook Lopez）、哈勒戴（Jrue Holiday）、迪文森索（Donte DiVincenzo）都因伤缺阵的情况下，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下全场最高的28分，另有13篮板，可惜独木难支。

今天马刺前锋麦德莫特（Doug McDermott）也因膝伤没有上场。

这是马刺本季第3次客场出赛，前1场他们才以99比104惜败给达拉斯独行侠。

© 2021 AFP