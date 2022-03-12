马刺逆转险胜爵士 帕波维奇荣登NBA最多胜教练

（法新社华盛顿11日电） 圣安东尼奥马刺队今天以104比102逆转险胜犹他爵士队，总教练帕波维奇（Gregg Popovich）拿下执教生涯第1336胜，成为NBA史上最多胜教练。

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帕波维奇自1996年加入马刺以来，一直是主场球迷的挚爱，今天他超越了与NBA传奇教头尼尔森（Don Nelson）并列的纪录，独居历史第一人。

帕波维奇表示：「我们所有人都分享了这项纪录。这不是我的。这是我们的。这就是它的乐趣。在那之后，就是这样。将来会有其他人拥有此一纪录。」

现年73岁的帕波维奇带领马刺赢得5次NBA总冠军，去年在东京率领美国队赢得奥运男篮金牌。

曾在帕波维奇麾下效力的阿根廷球星吉诺布里（Manu Ginobili）在推特上写道：「恭喜你！」还附上一张波波维奇的图片和山羊表情符号，象徵「有史以来最伟大」。

帕波维奇30年前曾担任尼尔森的助理教练。在金州勇士队于社群媒体上发布的一段影片中，尼尔森说：「我只是想告诉你，我对你所有的成就以及你为全世界篮球所做的美好事情感到多么自豪。」

「我是为你现在将要完成的事感到最自豪的人，这件事就是让我在历史胜场排行榜名列第二。我为你感到骄傲。我等不及这一天的到来。我只是想让你知道，作为我生命中的挚友之一，我只是希望你在NBA的剩余岁月里一切顺利。」

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