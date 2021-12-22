马士基斥资36亿美元 并购中国物流公司以扩展业务

（法新社哥本哈根22日电） 丹麦海运业巨擘马士基集团（AP Moeller-Maersk）今天宣布同意斥资36亿美元，收购中国供应链管理公司利丰集团的子公司利丰物流（LF Logistics），以扩大业务范围。

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马士基集团透过声明表示：「马士基现在又迈出重要的一步，以为客户提供整合物流服务…我们的业务重心将大幅度转向全球物流，以及整合性端对端服务和解决方案。」

声明指出，这项预定明年完成的收购案「将让我们得以提供真正的全球门到门供应链解决方案」。

11月，马士基才收购了德国航空货运公司翼源国际（Senator International）。

马士基于2017年将石油部门出售给法国道达尔能源集团（TotalEnergies），现阶段则希望将业务重心转向运输和物流。

马士基的业务范围遍及全球130个国家，共有约8万名员工。

利丰物流目前则有1万名员工，并在亚太地区的14个国家拥有223座仓库。

受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行影响，自2020年年中以来，海运需求激增，亚洲到美国和欧洲航线的需求更是明显上升。

此外，许多公司目前仍在补充疫情爆发初期急遽下降的库存，这也导致海运需求增加。

© 2021 AFP