马德里网赛连克强敌 小将艾卡拉兹强势夺冠

（法新社马德里8日电） 西班牙小将艾卡拉兹在马德里大师赛接连击败纳达尔、乔科维奇，今天再以6比3、6比1，直落二击败德国名将兹韦列夫，夺得这次赛事的冠军。

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19岁的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）只花了1个小时又多一点点的时间，击败兹韦列夫（Alexander Zverev），收下个人近来的10连胜，连同上个月底的巴塞隆纳网赛，他已连拿两座冠军。

艾卡拉兹夺冠毫不侥幸，因为他是接连击败同胞网球名将纳达尔（Rafael Nadal）、塞尔维亚的世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）才闯进决赛；而在今天称王后，艾卡拉兹在9日公布的最新世界排名将上升到第6。

甫于5日欢度19岁生日的艾卡拉兹，继3月在迈阿密网赛后，再次拿下ATP世界巡回赛1000大师赛（ATP World Tour Masters 1000）冠军。比艾卡拉兹更年轻而能有如此成就的选手只有纳达尔，他在18岁时，于蒙地卡罗、罗马两项赛事称王。

艾卡拉兹说：「能打赢这些球员，感觉真的很棒。先击败史上最好的两名球员，然后又赢了世界排名第3的兹韦列夫，而他是个伟大的球员。我得说这真是我这辈子到现在，最美好的一周。」

大会第2种子兹韦列夫对艾卡拉兹的表现印象深刻。

赛后他在场上告诉艾卡拉兹说：「现在你是世界上最好的球员，就算你只有5岁，你仍击败了我们所有人。」

兹韦列夫深信艾卡拉兹这名青少年选手的前途不可限量。

兹韦列夫说：「很高兴看到网球界能有这样一位新的超级巨星，他将赢得许多大满贯赛冠军，并将成为世界球王。」

© 2022 AFP