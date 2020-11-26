马拉度纳一代足坛名将殒落 享寿60岁

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（法新社布宜诺斯艾利斯25日电） 阿根廷足球传奇马拉度纳（Diego Maradona ）今天惊传因心脏病发过世，享寿60岁，20世纪足坛最伟大球星之一殒落。

国际足球总会（FIFA）于2000年曾将马拉度纳和巴西球王比利（Pele）并列为20世纪最伟大的足球员。比利在听闻马拉度纳死讯后发出简短声明说：「我确定，总有一天，我们一定会在天上相聚踢球。」

马拉度纳有滥用药物与酒精的历史，健康状况不佳，过去曾两度心脏病发并感染肝炎。近来他身体再度传出警讯，11月初住院接受医疗检查，接受脑部手术成功取出血块。根据阿根廷媒体与他身边的人指出，他今天在布宜诺斯艾利斯郊区心脏病发而过世。

马拉度纳1960年10月30日出生，身高仅165公分，但在足球场内有如小巨人的神奇表现为他博得「球场上帝」、「世纪球王」等耀眼绰号。他16岁就入选国家队，球员生涯两度带领阿根廷闯进世界杯足球赛冠军战，1986年率队捧走金杯，1990年则屈居亚军。

他之所以有「上帝之手」（Hand of God）的外号，在于1986年墨西哥举行的世足8强赛中，他包办全队破网的两球助阿根廷2比1力克英格兰队，第一球经赛后慢动作显示应该是用他的右手拨进而非头锤顶进，但由于角度关系裁判未发现而误判球进算。他赛后耐人寻味地表示「进球有些是靠马拉度纳的头，有些是上帝的手」，从此「上帝之手」成为他的绰号。

后来，他坦承那一球的确是用手碰进的，但他一点也不后悔赛后没有直接承认，他甚至说「对我而言，这就像从贼身上偷东西」。

不过该场比赛马拉度纳的第2个进球，完全是靠他鬼神般的盘球过人技术，从后场一个人带球连续突破敌队6人的防守破网，这球后来被国际足总选为「（20）世纪最佳进球」。

当年阿根廷一路过关斩将，继1978年之后第二度拿下世界杯冠军，马拉度纳也荣获该届世界杯最佳球员，从此晋升为世界顶尖球星。

1990年为阿根廷得到世足亚军后，1994年美国世界杯他仍是国家队一员，但他出赛两场后禁药检测呈阳性反应，被判罚禁赛，阿根廷最终在16强赛淘汰出局。

1997年高挂球鞋退休后，这位足球场上意气风发的一代球星体重日增，健康状况频亮红灯，甚至因吸食古柯硷而需要入院。2005年，他经胃部切除手术才控制住体重。2004年至2007年间，他数度进入医院，甚至传出死讯。

国际足总2000年透过网路举行20世纪最伟大足球员票选，马拉度纳得票率高达54%遥遥领先，比利以18%排名第2，不过国际足总最终决定由两人共享荣耀。

© 2020 AFP