马拉度纳死之迷 护士委任律师称医师疏失所致

广告 继续浏览后续

（法新社阿根廷圣伊卓16日电） 阿根廷足球巨星马拉度纳去年11月辞世，检方今天侦讯一名因他的死而遭调查的护士，护士的律师表示，医生的疏失才导致马拉度纳死亡。

检方讯问后，护士马德里（Dahiana Gisela Madrid）的辩护律师巴盖（Rodolfo Baque）表示：「他们杀了马拉度纳（Diego Maradona）。」

调查马拉度纳死因的专家小组认定，他并未获得充分医疗照顾，被弃之于不顾有一段「相当长、痛苦的期间」。本案共有7人因过失杀人罪嫌遭到调查，现年36岁的马德里是其中之一。

巴盖坚称，马拉度纳大脑动刀复原时，是由医师进行治疗，而不是他的当事人。

马拉度纳去年11月因心脏病与世长辞，享寿60岁，过世前数周动了移除大脑血栓的手术。

他说，马拉度纳当时正在接受心脏病的治疗，但同时服用使他心跳加速，由精神科医师开的药。

巴盖另指出，当时马拉度纳在医院里跌倒，马德里要求做电脑断层扫描（CAT），马拉度纳的助理却拒绝，并说若是让媒体知道就糟了。

检方侦讯马德里长达8个多小时，休息时间巴盖表示：「最后，大概就一天的时间，出现许多马拉度纳快要不行的徵兆，居然没有医生施救以阻止憾事。」

马德里是马拉度纳的日间护士，而且是最后看着他还没咽气的数人之一。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP