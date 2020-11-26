马拉度纳辞世 足坛痛失传奇齐声哀悼

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（法新社伦敦25日电） 阿根廷足球传奇马拉度纳（Diego Maradona）今天逝世，享寿60岁。全球足坛重量级人士纷纷留言，追忆这位20世纪最伟大球星之一。

各界人士对马拉度纳的悼词：

● 阿根廷总统费南德兹：「你带领我们到世界之巅。你给我们无限欢乐。你是最伟大的球员。谢谢你的存在，狄艾戈（马拉度纳的名）。我们一生都会想念你。」

● 国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）：「狄艾戈为足球所做的贡献独一无二，他让我们大家爱上这个美妙的运动。足球单纯就是精妙绝伦，像他一样。」

● 法国足球传奇、前欧洲足球总会（UEFA）秘书长普拉提尼（Michel Platini）：「我们共有的一部分历史逝去了…我怀念那个美好年代。」

● 法国足球巨星席丹（Zinedine Zidane）：「这对全世界、对足坛来说都是一大损失。1986年世界杯赛事铭记于我心。」

● 退役巴西足球前锋罗纳迪诺（Ronaldinho）：「这项运动失去最伟大的偶像之一。而我失去一名好友，他的才能在我儿时就启发了我。他的离去令我震惊，但我感激我们的人生路途曾经交错。」

● 法国现役球星姆巴佩（Kylian Mbappe）：「安息吧，传奇。你将永存于足球青史。谢谢你给全世界带来的所有快乐。」

● 巴西足球传奇比利（Pele）：「我失去一名挚友，而世界失去一段传奇。想说的话很多，但现在，愿神赐予力量给他的家人。有朝一日，我希望，我们能在天上一起踢足球。」

● 阿根廷球星梅西（Lionel Messi）：「对所有阿根廷人和足坛来说，这是个非常悲伤的日子。他离开我们，但并未远去，因为他永恒不朽。他留给我许多共有的美好时刻，我想向他的家人和朋友致上哀悼之意。」

● 前英格兰足球前锋李纳克（Gary Lineker）：「他遥遥领先，是我这一代最好的球员，也可以说是有史以来最伟大的球员。经历了受到祝福却又波折的一生后，希望他最终在神的手中找到安慰。#安息吧马拉度纳（#RipDiego）」

● 葡萄牙球星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）：「他是史上最佳之一，无与伦比的魔术师。他太早离开，但留下无尽传奇及一个永远无法被填满的缺憾。」

● 西班牙网球明星纳达尔（Rafael Nadal）：「体坛、尤其足球界今天怅然若失。史上最伟大的运动员之一已离我们而去。」

© 2020 AFP