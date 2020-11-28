马拉度纳逝世 检方调查是否涉医疗过失

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（法新社布宜诺斯艾利斯27日电） 司法消息人士说，阿根廷检方今天在调查足球传奇球星马拉度纳（Diego Maradona）逝世情况，了解是否涉及医疗过失。

一名亲属告诉法新社：「早有不合常规的地方。」

马拉度纳律师莫拉（Matias Morla）稍早曾要求有关单位调查救护车是否花半小时以上才到马拉度纳的住处。

初步验尸报告显示，60岁的马拉度纳25日午间在睡梦中因急性肺水肿和慢性心脏衰竭过世。

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯检察官办公室已立案，案名「马拉度纳死因判定」。

不具名司法消息人士说：「此案设立是因为他是在家中过世，没有人签署他的死亡证明。这不代表有可疑或不合常规处。」

马拉度纳本月初曾动脑部手术取出血块，他是在布宜诺斯艾利斯北方的老虎城（Tigre）家中接受全天候医疗照护。

这名亲属告诉法新社：「你得看他们是否做了该做的，或是否曾松懈下来。」

「检察官在马拉度纳过世当天出现，护理师有做出声明，之后扩大声明，最后还上电视称她原本的说法是迫于压力，因此声明中有些地方互相矛盾。」

检察官办公室正在等待马拉度纳遗体毒理学检测结果。负责此案的3名检察官已在索取马拉度纳病历，以及社区维安监视器纪录。

© 2020 AFP