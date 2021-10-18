马拉拉发表公开信 要求塔利班让阿富汗女孩上学

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（法新社喀布尔18日电） 中学时遭强硬派伊斯兰主义组织塔利班巴基斯坦分支枪击受伤的诺贝尔和平奖得主马拉拉．尤沙夫赛（Malala Yousafzai），要求8月取得阿富汗政权的塔利班让当地女孩恢复就学。

塔利班（Taliban）一个月前下令阿富汗中学男生重返校园上课，但中学女生则仍不准返校。塔利班曾称，一旦确定安全无虞，并依照他们对伊斯兰教法诠释实行较严格性别隔离措施，就会允许女孩到校就学。但许多人抱持怀疑。

现年24岁的女性受教权运动家马拉拉和数名阿富汗女权人士昨天发表联名公开信，写道：「致塔利班当局…请逆转实际上禁止女孩受教育的命令，并立即重新开放女孩上中学。」

马拉拉等人还呼吁穆斯林国家领袖向塔利班清楚说明，「宗教不能合理化阻止女孩上学的行为」。他们指出：「阿富汗如今是世上唯一禁止女孩受教育的国家。」

联名者包括在美国支持的阿富汗上任政府当中担任人权委员会主席的艾克巴（Shaharzad Akbar）。他们并要求20国集团（G20）国家领袖为一项阿富汗儿童教育计画提供紧急资助。

这封公开信伴随一份请愿书，截至今天已获得64万多人签名支持。

马拉拉2012年在家乡史瓦特河谷（Swat Valley）搭乘校车时，遭到阿富汗塔利班分支巴基斯坦塔利班运动（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的好战分子枪击。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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