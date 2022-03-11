马斯克与女友格莱姆斯代孕添女 取名依旧特立独行

（法新社华盛顿11日电） 身价亿万的企业家马斯克（Elon Musk）和音乐人女友格莱姆斯（Grimes）透过代孕拥有第2个孩子，这次是个女儿，全名Exa Dark Sideral Musk，小名为「Y」。

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33岁的格莱姆斯在德州家中接受「浮华世界」（Vanity Fair）杂志访问时，记者听到楼上传来婴儿哭声，她一开始不愿多谈，最后还是承认再度当妈妈了。

格莱姆斯怀第一胎时出现了严重不适和并发症，所以第2个孩子选择代孕，女婴于去年12月诞生。

马斯克与格莱姆斯的第一个孩子在2020年5月出生，两人将儿子取名为X A A-12，昵称为「X」，受到媒体密切关注。

特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）执行长马斯克目前是全球首富，他去年秋季宣布与格莱姆斯「半分手」。

格莱姆斯告诉「浮华世界」说：「我可能还是会称他是我的男朋友，但我们的关系非常多变。」

本名克莱儿布谢（Claire Boucher）的加拿大电音歌手格莱姆斯还说，她跟马斯克虽然不住在一起，但仍是「挚友」。

她说：「我们经常见面…我们都有自己的事情要忙，我不期望别人能理解。」她也说与马斯克计划至少生3或4个小孩。

格莱姆斯解释说，女儿取名为Exa Dark Sideral，背后意义与太空和科技有关。Exa是超级运算术语，Dark代表「未知」，Sideral是恒星（sidereal）更精灵化的拼法。 50岁的马斯克至今离过3次婚，有8个孩子，包括其中1名在2002年夭折，当时仅10周大。

© 2022 AFP