马斯克主持周六夜现场 自曝有亚斯伯格症再捧狗狗币

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（法新社纽约8日电） 美国科技业巨富马斯克今晚主持美国喜剧节目「周六夜现场」时，说自己是节目史上首位亚斯伯格症主持人。他并再度称赞自己吹捧的加密货币狗狗币。

马斯克（Elon Musk）是电动车大厂特斯拉（Tesla）和美国太空探索科技公司（SpaceX）的执行长。他在「周六夜现场」（Saturday Night Live，SNL）开场独白时说，若他不是首位亚斯伯格症主持人，「至少是第一个承认的人」。

作风古怪的马斯克还为自己过往一些引人侧目的行为提出解释。「我知道我讲话或贴文的内容有些奇怪，但我的脑袋就是这么运作。」

「对于曾经被我冒犯的任何人，我只想说：我重新发明了电动车，又想用火箭把人类送上火星。你想我还会是个好相处的正常家伙吗？」

马斯克过往遭人批评事迹，包括曾公然嘲笑美国证券管理委员会（Securities and Exchange Commission，SEC），以及称呼一名解救泰国受困洞穴少年的潜水夫是「恋童男」。

不过，马斯克既然上了「周六夜现场」，他也拿自己的事开玩笑，例如嘲笑自己在推特的发文、笑自己儿子取的独特名字X AE A-12，以及自己在乔罗根（JoeRogan）的podcast节目中吸大麻。

身为狗狗币（Dogecoin）鼓吹者，马斯克不免在节目中再度列举它的好处。当他被来宾问到究竟什么是狗狗币时，他回答说是「一种无人能挡的工具，将称霸全球」。

但马斯克随后也同意，目前市值约720亿美元（约新台币2兆元）的狗狗币，实际上是要「大捞一笔」。

在马斯克主持节目期间，狗狗币价格应声大跌。据CoinDesk报价，由节目播出前的约74美分重挫至播出时的49美分。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP